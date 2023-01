Hilfsbereit durch Handarbeit

Viele Spenderinnen und Spender – darunter Trudi Pittner – ermöglichen Delphintherapie

Die Beschlingerin Trudi Pittner ist weit über die Ortsgrenzen hinaus für ihr großes soziales Engagement bekannt: Seit 28 Jahren organisiert sie regelmäßig Weihnachtsbasare, um damit Menschen mit verschiedenen Handicaps zu unterstützen. „Eigentlich habe ich vor einigen Jahren gesagt, dass endgültig Schluss ist und ich jetzt das Pensionsalter erreicht habe“, schmunzelt die Beschlingerin. Aber weil sie nach wie vor eine begeisterte Handarbeiterin ist und dabei entsprechend Unterstützung von ihrer Familie bekommt, hat sie in ihrem Haus zahlreiche kreative Handarbeiten und Basteleien ausgestellt. „Ich habe vom Schicksal des kleinen Lion gehört und wollte die Familie unterstützen“, erklärt Trudi Pittner und so konnte bei einem Weihnachtsbasar 700 Euro gesammelt und nun an Mama Anna Richtfeld und den kleinen Lion übergeben.