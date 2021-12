Hilferuf Intensivstation und Hass in der Gesellschaft

Grünen-Klubobfrau Sigi Maurer und Primar Dr. Christoph Holzinger heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

30 Frauen wurden in diesem Jahre in Österreich ermordet. Ein trauriger Höchstwert. Im letzten Jahre waren es 24 Frauen. Immer mehr Hass verbreitet sich in der Gesellschaft, nicht nur gegen Frauen sondern in der Pandemie auch stark gegen Impfbefürworter oder Impfgegner. Marc Springer redet heute mit Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen über Hass auf Frauen, häusliche Gewalt und die aktuelle Spaltung der Gesellschaft.