„Hilferuf der Bewohner der Bregenzer Innenstadt“

Am Dienstag übergaben Vertreter:innen der Bürgerinitiative „Hilferuf der Bewohner und Betriebe der Bregenzer Innenstadt“ Unterschriften an Bürgermeister Michael Ritsch.

Kritik an Fußgängerzone

Forderungen

Daher forderten er und seine Mitstreiter:innen in einer Petition „Die sofortige Rückführung der Fußgängerzone zu Begegnungszonen in der Römerstraße - Kirchstraße und Rathausstraße – Schulgasse und Maurachgasse“ sowie eine Durchfahrtssperre in der Kirchstraße mit Ausnahme von Radfahrer:innen, Linienbussen, Bewohner:innen und Berechtigten. Diese Petition wurde von 2203 Unterzeichner:innen unterstützt. Die Unterschriften übergab eine sechsköpfige Delegation der Bürgerinitiative am Dienstag an Bürgermeister Michael Ritsch.