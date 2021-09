Hilfe zur Selbsthilfe

Bludenz. Selbsthilfegruppen sind ein wertvoller Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie können in akuten Situationen auffangen, indem sie den einzelnen Gruppenteilnehmer*innen das Gefühl geben, mit ihrem Thema nicht allein zu sein.

Die Selbsthilfe Vorarlberg bietet jeden Mittwoch von 13.30 bis 16 Uhr einen Sprechtag zum Thema Selbsthilfegruppen und -vereine in Bludenz an. Die Informationen reichen über das bestehende Gruppen- und Vereinsangebot, über Gruppengründung, Beratung über Erkrankungen, soziale Themen und vieles mehr. Das Angebot ist niederschwellig und kann ohne vorherige Anmeldung in Anspruch genommen werden. Das Team der Selbsthilfe Vorarlberg freut sich über Ihr Kommen.