Hilfe bei Impfentscheidung

aks startet Online-Befragung und will unabhängige Informationen liefern.

Das Thema Impfen wird immer noch sehr kontroversiell geführt. Vor allem im Zusammenhang mit Kleinkindern gehen die Emotionen hoch. In Österreich werden für Babys schon im ersten Lebensjahr vier Impfungen gegen elf Erkrankungen empfohlen. „Die Entscheidung für oder gegen das Impfen ist nicht leicht“, weiß Andrea Niemann vom aks. „Und“, fragt sie, „woher sollen Eltern wissen, was richtig oder falsch ist, welche Informationen vertrauenswürdig oder manipulativ sind?“ Aus diesen Überlegungen heraus ist die Idee entstanden, gemeinsam mit Eltern und Wissenschaftlern qualitativ hochwertige Entscheidungshilfen zu den sechs Kleinkinderimpfungen zu entwickeln. Ein wichtiger Baustein des Projekts ist eine Online-Befragung, die am Montag, 16. September 2019, startet (www.rund-ums-impfen.at). „Drei Wochen lang suchen wir die drängendsten Fragen, die die Vorarlberger zum Impfen bewegen“, erklärt Niemann. Die zehn häufigsten Fragen werden dann von medizin-transparent.at in verständlicher Sprache beantwortet (www.medizin-transparent.at).