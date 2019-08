Highlander-Siege gingen nach Tirol und in die Schweiz

Stefan Kirchmair und die Vorjahressiegerin Laila Orenos sind die Champions 2019 des Highlander-Radmarathons

Hohenems. Der Highlander-Radmarathon und die Tour Rund um Vorarlberg mit Start und Ziel in Hohenems wurden am vergangenen Sonntag bei prächtigem Wetter von 1.300 Teilnehmern bewältigt.

Um Punkt sechs Uhr in der Früh machte sich eine schier endlose Kolonne von Radsportbegeisterten vom Emser Schlossplatz aus auf den Highlander Radmarathon mit seinen 187 km und 4.040 Höhenmetern und auf die Strecke „Rund um Vorarlberg“, mit 146 Kilometer Länge und 2.400 Höhenmetern auch noch eine ordentliche Herausforderung. Zwei Streckenabschnitte wurden heuer aufgrund von Baustellen neutralisiert, und zwar vom Flexenpass bis nach Wald am Arlberg und von Laterns bis nach Muntlix.

Hier konnten die zahlreichen Radsportbegeisterten Kraft tanken, unter ihnen die späteren Erst- und Zweitplatzierten Stefan Kirchmaier und Mathias Nothegger. Der Bregenzer, der im Vorjahr den Highlander gewonnen hatte, musste sich schlussendlich dem Tiroler, der den Ötztaler Radmarathon schon zweimal für sich entscheiden konnte, nur um 86 Sekunden geschlagen geben. Platz 3 ging an Deutschen Daniel Debertin vor den beiden Österreichern Christian Schmitt und Daniel Perchtl. Bei den Damen sicherte sich die Vorjahressiegerin Laila Orenos aus der Schweiz, die am Sonntag ihr erstes Rennen im heurigen Jahr fuhr, die begehrte Trophäe in 6:00:53. Platz zwei ging an Bianca Somavilla aus dem Stubeital und Platz drei belegte Janine Meyer aus Köln.