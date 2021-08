Highlander Radmarathon live auf VOL.AT

187 Kilometer und 4040 Höhenmeter müssen 1300 (!) Profi- und Amateursportler quer durch ganz Vorarlberg zurücklegen.

Das härteste und extremste Radrennen in Vorarlberg ist der Highlander Radmarathon. 1300 (!) Pedalritter starten am Sonntag 8. August ab 6 Uhr am Schlossplatz Hohenems und erkunden das Land Vorarlberg von der schönsten aber auch extremsten Seite. 187 Kilometer und 4040 Höhenmeter, sieben oder mehr Stunden auf dem Rad. Zwischen Sonne, Regen und eventuell Schnee, Zutaten, die den Highlander Radmarathon zu dem machen, was er seit vielen Jahren ist. Eine persönliche Herausforderung.

Nach dem Start in Hohenems mitten im Rheintal, führt die Strecke über das Bödele in den Bregenzerwald. Über Schwarzenberg geht es Richtung Hochtannberg (1705 Höhenmeter) und weiter zum Flexenpass am Arlberg, mit 1810 Höhenmeter die Spitze des Highlanders, nach einer spritzigen Abfahrt führt die Strecke über Bludenz Richtung Faschinajoch (1513) und das Furkajoch (1760) zurück nach Hohenems.

Tour Rund um Vorarlberg