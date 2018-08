Highlander! Das extremste Radrennen Vorarlbergs im VOL.AT-Livestream

187 km und 4.040 Höhenmeter, sieben oder mehr Stunden auf dem Rad quer durchs Ländle. Knapp 1300 Fahrer sind beim extremsten und härtesten Radrennen Vorarlbergs, dem Highlander am Start. VOL.AT überträgt im Livestream.

Der Highlander-Radmarathon ist die größte Radsportveranstaltung in der Bodensee-Region. Start ist am kommenden Sonntag, dem 12. August um 6.00 Uhr, in Hohenems. Knapp 1.300 Teilnehmer aus 19 Nationen haben gemeldet. Top-Fahrer haben ihre Nennung abgegeben. Größte Teilnehmer-Nation ist Deutschland (701 Nennungen) vor Österreich (354), Schweiz (66) und Italien (35). Die aktuellen Wetterprognosen versprechen eine „Bilderbuch“-Ausfahrt.

Ganz Vorarlberg erkunden

Nach dem Start in Hohenems führt die Strecke über das Bödele in den Bregenzerwald. Über Schwarzenberg geht es Richtung Hochtannberg (1.690 Höhenmeter) und weiter zum Flexenpass am Arlberg, mit 1.773 Höhenmeter die Spitze des Highlanders, nach einer rasanten Abfahrt führt die Strecke über Bludenz Richtung Faschinajoch (1.513) und das Furkajoch (1.756) zurück nach Hohenems. 180 km und 4.040 Höhenmeter werden absolviert.

Am Start sind Top-Fahrer, wie Michael Markolf (GER, Highlander-Sieger 2016), Stefano Cecchini (ITA, Ötztaler-Sieger 2017), Patrick Hagenaars (AUT, Sieger Arlberg-Giro 2017) oder Thomas Gschnitzer (AUT, Sieger Giro delle Dolomiti 2018) . Bei den Damen führt die amtierende Siegerin des Ötztaler Radmarathons, Laila Orenos (SUI) das Feld an.

Baustellenbedingt erfolgt die „Trennung“ zwischen den Strecken in Thüringen anstelle in Ludesch. Rechts hinauf geht es für die Highlander in das Große Walsertal oder gerade aus auf die „kleinere“ Tour Rund um Vorarlberg. Diese geht weiter nach Bludesch, Schlins, den „schwarzen See“ nach Rankweil, wo sich die Strecke dann wieder mit dem „Highlander“ zusammenschließt. Im Ziel sind es dann immer noch 146 km und über 2.400 Höhenmeter.

Der Sieger von „Rund um Vorarlberg“ wird gegen 10.00 Uhr in Hohenems erwarten. Der Highlander–Gewinner gegen 11.30 Uhr.

Erstmals Straßensperre des Furkajochs

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Streckenabschnitt vom Furkajoch, durch das Laternsertal bis hinunter nach Muntlix, nicht ungefährlich ist. In enger Abstimmung mit der Verkehrsrechtsabteilung des Landes, der Bundespolizei und der Gemeinde Laterns wird der Abschnitt vom Furkajoch bis nach Innerlaterns für andere Verkehrsteilnehmer von 10.00 bis 14.45 Uhr gesperrt. Zudem wird die Zeitnehmung von Innerlaterns bis Ortsanfang Muntlix ausgesetzt und für dieses Teilstück eine Mindestzeit von 14 Minuten vorgeschrieben. Beide Maßnahmen zusammen werden eine deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit, sowohl der Teilnehmer des Highlander-Radmarathons als auch der anderen Verkehrsteilnehmer, bringen.

Wer wird Vorarlberger Radmarathon-Landesmeister/in?

Im Rahmen des Highlander-Radmarathons werden die Vorarlberger Radmarathon-Landesmeisterin und der Landesmeister gesucht und gekürt. Teilnahmeberechtigt sind alle Vorarlberger/innen bzw. all jene, die ihren Hauptwohnsitz in Vorarlberg haben. Die Frauen ermitteln die Landesmeisterin auf der Strecke Rund um Vorarlberg, die Herren beim Highlander-Radmarathon. Landesmeisterin bzw. Landesmeister wird die/der Schnellste. Es gibt nur eine Overall-Wertung, keine Klassenwertungen. 197 Herren sind zur Landesmeisterschaft gemeldet. Bei den Damen sind 18 Meldungen eingegangen.

Livestream von der Highlander-Spitze

Von 9.30 bis 12.00 Uhr wird vom Veranstalter, in Zusammenarbeit mit AlpentourTV, ein Livestream von der Highlander-Spitze eingerichtet. Zu sehen auf der Veranstalter-Homepage www.highlander-radmarathon.at/livestream.html

Sonntag, 12. August 2018

05.00 – 05:45 Uhr

Startnummernausgabe

05:40 Uhr – Final Briefing – Startaufstellung

05:55 Uhr – Radlersegnung durch Pfarrer DDr. Thomas Heilbrun

06:00 Uhr – Start Highlander-Radmarathon und Rund um Vorarlberg

10:00 Uhr – Eintreffen Sieger Tour “Rund um Vorarlberg”

11:30 Uhr – Eintreffen Sieger Highlander-Radmarathon

14:00 Uhr – Siegerehrung “Overall” Damen/Herren Highlander und RuV

Anschl. – Siegerehrung Vorarlberger Landesmeister/in

Die bisherigen Highlander:

2017**

Bianca Somavilla, AUT – 6:27:01

Maximilian Hammerle, AUT – 5:30:55



2016**

Simona Parente, ITA – 6:12:34

Michael Markolf, GER – 5:30:16



2015**

Monika Dietl, GER – 6:27:38

Christian Barchi, ITA – 5:29:16



2014**

Marina Ilmer, ITA – 5:59:47 (Streckenrekord**)

Roberto Cunico & Guiseppe Di-Salvo, ITA – 5:21:26 (ex-aequo) (Streckenrekord**)

2013**

Marina Ilmer, ITA – 6:02:09

Roberto Cunico & Enrico Zen, ITA – 5:29:56 (ex-aequo)

2012**

Marina Ilmer, ITA – 5:59:58

Roberto Cunico, ITA – 5:27:08

2011**

Sabine Kratt, GER – 6:24:38 (4. Sieg in Folge)

Remo Schuler, SUI – 5:26:20

2010**

Sabine Kratt, GER – 6:13:10

Bernd Hornetz, GER – 5:32.26

2009

Sabine Kratt, GER – 7:46:07 (Streckenrekord)

Matthias Brändle, AUT – 7:04:45

2008

Sabine Kratt, GER – 8:14:07

Frank Haun, LIE – 7:14:57

2007

Ruth Hagen, AUT – 8:14:43

Gerhard Mattle, AUT – 7:16:13