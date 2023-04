Hier werden Träume wahr: Alles zum NFL Draft 2023

Der Draft ist die alljährliche Veranstaltung der National Football League (NFL) bei der die Klubs der Liga die Top-Talente des Landes und der Welt unter sich aufteilen. Und so funktioniert der NFL-Draft.

Die Suche nach dem besten Spieler

Sind sie Spieler in der ersten Runde des Drafts, aufgrund ihres Talents, ihrer Leistungen an ihren jeweiligen Colleges in der Vorsaison und zahlreicher Experten-Einschätzungen, besonders begehrt, beginnt ab Runde zwei die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Spieler die aus vermeintlich schlechter Draft-Position eine Welt-Karriere hingelegt haben. Bestes Beispiel ist John Brady, der wahrscheinlich beste Football-Spieler aller Zeiten, der im Jahr 2000 erst in der sechsten Runde und an 199. Stelle des Drafts von den New England Patriots gezogen wurde.