„Hier stimmt die Chemie“

Die Chöre „Cantemus“, „imPuls“ sowie der Kirchenchor Klaus begeisterten

Dass die Chorgemeinschaft Cantemus unter Obmann Josef Fritsche ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem Konzert feiern wollte, war von Anfang an klar. Dabei wollte man auch über den Tellerrand schauen und unter dem Motto „Singen kennt keine Grenzen“ ein soziales Projekt unterstützen. Das sollte einmal mehr „Emils kleine Sonne“, ein Förderzentrum für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung in der armenischen Stadt Gyumri sein. Schon seit vielen Jahren unterstützt der Chor unter Obmann Josef Fritsche dieses Projekt. Mit den Chören imPuls aus Brederis und dem Kirchenchor Klaus beteiligten sich bei den beiden Jubiläumskonzerten in Brand und Rankweil zwei weitere Chöre, denen genau dieses Sozialprojekt ein großes Anliegen ist. Caritasmitarbeiter Michael Zündel gab ebenso wie Förderer Emil Nachbaur Einblick in das Caritasprojekt. „Emils Kleine Sonne ermöglicht die Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in einem Land, in dem sie früher ausgegrenzt, oftmals auch versteckt wurden.“ Michael Zündel berichtete, dass momentan rund hundert Kinder dort betreut werden, soeben wurde eine Bäckerei mit Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit Beeinträchtigung eröffnet. „Die wichtigste Zahl ist aber die Millionen glücklichen Momente, die wir diesen Kindern im Zentrum ermöglichen.“