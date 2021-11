Hier steht Vorarlbergs wohl größter Adventskranz

In Hard wurde der Brunnen beim Rathaus zum Adventskranz umfunktioniert. VOL.AT war vor Ort.

Vorarlbergs wohl größter Adventskranz steht in Hard vor dem Rathaus. Dafür wurde der Brunnen kurzerhand umdekoriert. Die Idee dazu kam bereits im vergangenen Jahr. "Diese Form des Kreises und der vier Wasserspender, das hat mich an einen Adventskranz erinnert", meint Bürgermeister Michael Ritsch gegenüber VOL.AT. Mitarbeiter des Bauhofs Hard und Kindergartenkinder haben die Idee umgesetzt.

Sechs Meter Durchmesser

Kerzen lassen sich "anzünden"

Der Kranz ist voll funktional: An jedem Adventssonntag wird eine zusätzliche Kerze "angezündet". Gemeinsam mit dem Christbaum vor der Gemeinde soll der Kranz für weihnachtliche Stimmung sorgen. Die Aktion kommt gut an: "Ich weiß vom letzten Jahr, wie viele Kinder und Eltern sich freuen, den ganze Dezember vorbeizuspazieren", so das Gemeindeoberhaupt im VOL.AT-Gespräch.