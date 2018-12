"Hexer" muss von der VEU Feldkirch bezwungen werden

Im Heimspiel gegen EC Kitzbühel kennt die VEU Feldkirch den Schlüssel zum Sieg.

Die Adler aus der Gamsstadt gastieren am Samstag in der Vorarlberghalle. Es ist das zweite Aufeinandertreffen dieser Teams in der Heurigen Alps Hockey League Saison. Mitte Oktober lief es für die VEU in Kitzbühel von Anfang an nach Wunsch. Nach einer knappen Führung im ersten Drittel waren das Top Duo der VEU, Dylan Stanley und Robin Soudek nicht zu bremsen. Mit insgesamt 7 Scorerpunkten (3 Tore und 4 Assits) hatten die beiden maßgeblichen Anteil am 6:1 Auswärtserfolg.