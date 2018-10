Hexenschuss oder der Bandscheibenvorfall

Reichlich Applaus vom begeisterten Publikum für die Theatergruppe Mäder

Peter steckt in der Badewanne fest. Nicht so schlimm? Oh doch, denn es ist die Badewanne seiner Geliebten Sandra. Deren Ehemann kommt überraschend und viel zu früh nach Hause. Als auch noch ein blinder Klavierstimmer, der eilends herbei gerufene Arzt, Peters Vorgesetzte und eine Stewardess in Partystimmung mitmischen, ist das Tohuwabohu perfekt. Und Sandra und Peter sind mit den Nerven völlig am Ende.