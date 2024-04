Hex Hex übergab knapp 30.000 Euro

Seit 2015 unterstützen sechs Frauen unter dem Markennamen „Hex Hex“ krebskranke Kinder und ihre Familien - seit Schließen der Kinderonkologie gehen die Spenden an den Verein "Seiltänzer".

Angelika Diem, Cornelia Gstöhl, Hilde Hagen, Tatjana Luger, Christine Reiter und Monika Petter erlösen seit Jahren regelmäßig Spenden für die gute Sache. Dazu stellen sie einerseits zahlreiche Produkte in Eigenregie her, die sie auf Märkten verkaufen, mittlerweile kommen auch immer mehr externe Spenden hinzu. Aktuell konnten 29.736,24 Euro an den Verein “Seiltänzer”, der krebskranke Kinder und deren Familien in Vorarlberg unterstützt, übergeben werden. Obfrau Brigitte Sprenger (ehemals Kinderonkologie) und Daniela Bechter bedankten sich für die großartige Spende, die kleinen Krebspatient:innen im Land schnelle Hilfe für Therapien, Reha etc. ermöglicht. Wie bekannt wurde die Kinderonkologie aufgelöst, die Familien müssen nach Innsbruck an die Kinderklinik.