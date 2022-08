Heute bis zu 35 Grad – Abkühlung am Wochenende

Am Donnerstag und Freitag wird es heiß im Ländle. Am Wochenende kühlt es etwas ab, auch Gewitter sind möglich.

In Vorarlberg steht von Donnerstag bis Samstag das Szene Openair in Lustenau auf dem Programm. Ob dieses Jahr auch das Wetter mitspielt? Zumindest für Donnerstag und Freitag sehen die Prognosen ganz gut aus - mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Noch etwas unsicher sind die Prognosen für den Samstag, da ist mit Regen zu rechnen.

Hitze am Donnerstag

Am Donnerstag weitgehend unverändert sonniges Sommerwetter mit großer Hitze am Nachmittag. Ein isoliertes Hitzegewitter ist gegen Abend rund um das Montafon nicht ganz ausgeschlossen, wahrscheinlich bleibt es aber noch einmal trocken.

Freitag sonnig und heiß

Am Freitag wird es noch einmal sonnig und sehr heiß beziehungsweise schwül. Die Wolken werden am Nachmittag im Bergland aber deutlich mächtiger als zuletzt und in Folge steigt die Wahrscheinlichkeit für teils kräftige Gewitter hier merklich an. Im Rheintal und am Bodensee bleibt es meist freundlich und trocken.