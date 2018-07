"Heulboje" Neymar sorgt für Lacher im Netz

Nicht nur seine fußballerische Leistung bei der WM wird in Erinnerung bleiben, sondern vor allem Neymars oscarwürdige Schauspieleinlagen.

Fußball ist zeitweise ein eher harter Sport: Fouls, der Kampf um den Ball und der ein oder andere Stolperer sorgen schon mal für blaue Flecken und auch ein bisschen Blut. Also kein Sport für Mimosen… außer man ist Brasiliens Superstar und heißt Neymar. Der hat beim Spiel gegen Mexiko am Montagabend nämlich wieder ein Schauspiel der Sonderklasse gezeigt. Theatralisch am Boden rollen, ein einzelne Träne rollt über die Wange – und das obwohl der Gegner ihn kaum berührt. Nicht nur der Teamchef der Mexikaner attackierte den Fußballprofi heftig, auch im Netz sorgen die “Wehwehchen” des Brasilianers für Kopfschütteln.