Mexiko-Coach Osorio attackierte Neymar: "Eine Schande"

Mexiko-Teamchef Juan Carlos Osorio hat Brasiliens Superstar Neymar nach dem WM-Aus der Mexikaner (0:2) am Montag hefig attackiert.

Es solle nicht so viel Schauspielerei im Fußball geben, monierte der mexikanische Coach. “Das ist ein schlechtes Beispiel für die ganze Welt und all die Kinder vor dem Fernseher. Es gab eine Phase, wo das Spiel vier Minuten unterbrochen war.”

Neymar hatte Brasilien mit einem Tor und einer Vorlage für Roberto Firmino zum 2:0 (0:0) im Achtelfinale gegen Mexiko geführt. Allerdings war der 26-Jährige erneut auch mit Theatralik aufgefallen. In der zweiten Halbzeit etwa war ihm der Mexikaner Miguel Layun in einer Unterbrechung wohl absichtlich auf den Fuß getreten, wurde von Schiedsrichter Gianluca Rocchi aber nicht des Feldes verwiesen. In dieser Aktion krümmte sich Neymar lange Zeit auf dem Boden.