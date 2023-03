Heuer rollen die Bagger endgültig auf

Die Sanierung der Mittelschule Nenzing wurde Corona-bedingt verschoben. Im Sommer wird gestartet.

Edwin Gaßner vom Bauamt der Marktgemeinde weiß die Facts zum Umbau: Der Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung wurde schon vor Corona gefasst – mit Beginn der Pandemie entschloss man sich aber, die Baumaßnahmen zeitlich nach hinten zu verschieben. Geplant wurde das neue Schulgebäude, das auf das pädagogischen Konzept der „Clusterschule“ ausgerichtet wurde, vom Nenzinger Büro „Achammer Architektur Ziviltechniker GmbH“ in enger Zusammenarbeit mit einer Steuerungsgruppe. Jeweils vier Klassen werden dabei mit Gruppenräumen, Nebenräumen und einem Marktplatz zusammengefasst. Insgesamt entstehen 14 Klassenzimmer mit Verwaltungstrakt und Spezialklassen, eine Erweiterungsmöglichkeit auf 16 Klassen ist angedacht. Neu gelöst werden muss auch die Fluchtwegsituation sowie die Anforderungen an den Brandschutz im über 50 Jahre alten Schulgebäude, um die Schule barrierefrei zu machen, wird zudem ein Lift eingebaut.

Zeitplan als Herausforderung

Eine nicht zuletzt in Bezug auf die Zeitplanung herausfordernde Baustelle, soll doch der Schulbetrieb möglichst nicht gestört werden. „Gebaut wird in vier Bauetappen, wobei die erste rund 15 Monate andauert“, erläutert Edwin Gaßner. Während Schüler und Lehrer ihre Ferien genießen, wird das jetzige Verwaltungsgebäude abgebrochen, die Lehrerzimmer werden in Folge während der Bauphase in Container-Räumen untergebracht. Zudem entsteht ein neuer Zeichensaal. Ebenfalls in den Ferien wird der Schulhof westseitig verlegt, damit die Bauarbeiten sowie der Schulbetrieb in den Folgemonaten kaum Berührungspunkte haben. „Das kommende Schuljahr wird sicherlich ein herausforderndes. Um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, werden wir aber beispielsweise den Eingang zum Turnsaal verlegen – so können wir dem Baustellenverkehr ausweichen“, erläutert Annette Walter das wohl überlegte Konzept. In weiterer Folge entstehen ein Zeichensaal und zwei zusätzliche Kassenzimmer. „Bis August 2024 soll die größte Etappe mit einer neuen Aula, Verwaltungs- und Lehrerräumlichkeiten, einem Marktplatz und vielem mehr abgeschlossen sein“, so Edwin Gaßner. Die Baukosten für die ersten Bauetappen beziffert Edwin Gassner mit neun Millionen Euro, wobei die Landesförderung zwischen 28 und 30 Prozent beträgt. Das Schönste aus Sicht der Schüler: Heuer dauern ihre Ferien um einige Tage länger, die Eltern wurden mit einem Info-Schreiben schon darüber informiert.