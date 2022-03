Herzvorsorge und Neues aus Hohenems

Markus Sonderegger, Geschäftsführer von 24sens und Dieter Egger, Bürgermeister von Hohenems heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

SmartcorCONTROL heißt der auf künstliche Intelligenz beruhende Brustgurt des Startups 24sens, der eine exakte Aufzeichnung der Herztätigkeit und eine fundierte Diagnose ermöglicht. Schlaganfälle und Herzrhythmusstörungen können somit frühzeitig erkannt werden. "Die exakte Aufzeichnung der Herzdaten, wie sie unser Produkt leistet, ist die wichtigste Voraussetzung für die Diagnose durch den Arzt und den darauf beruhenden individuellen Behandlungsplan des Patienten", so Günter Grabher, Mitbegründer des Startups. Über die neue Innovation im digitalen Gesundheitsbereich redet Pascal Pletsch heute mit Markus Sonderegger, Geschäftsführer von 24sens in "Vorarlberg LIVE".

Hohenems sucht Unterkünfte in jeglicher Größe für Menschen aus der Ukraine. "Wir sind mit unseren Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und ihren Angehörigen in unserem Land", sagt Dieter Egger, Bürgermeister von Hohenems. Aber auch Übersetzer und Dolmetscher sucht die Gemeinde aktuell, um mit den Vertriebenen aus der Ukraine kommunizieren zu können. Mit Bürgermeister Dieter Egger geht es heute in "Vorarlberg LIVE" um Hilfsbereitschaft und Neues aus Hohenems.