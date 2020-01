Herzstillstand nach Sturz auf Lecher Schipiste

Ein 76-jähriger Schifahrer kam am Freitag in Lech in der Madloch-Kompression zu Sturz und erlitt einen Herzstillstand.

Am Freitag, den 24.01.2020, gegen 11:50 Uhr fuhr ein 76-jähriger, in Deutschland wohnhafter Mann im Schigebiet Zürs mit seinen Schiern auf der Schiroute Nr. 170 (rot) von der Madlochbahn-Bergstation in Richtung Zug ab. In der sogenannten Madloch-Kompression (ca. 500m unterhalb der Madlochbahn-Bergstation) kam der Schifahrer aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz und blieb verletzt im freien Schiraum linksseitig der Schiroute liegen.

Herzstillstand

Durch einen Passanten wurde die Pistenrettung Lech alarmiert. In weiterer Folge erlitt der unbestimmten Grades verletzte Mann einen Herzkreislaufstillstand und konnte durch eine zufällig vorbeifahrende Ärztegruppe und der Pistenrettung Lech reanimiert werden.

Zeugen gesucht

Der Verunglückte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lech (Tel. 059 133 8105) in Verbindung zu setzen.