Herzogin Meghan präsentiert die schönste royale Weihnachtskugel

Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt vor der Weihnachtspause präsentiert Herzogin Meghan Markle ihren mittlerweile schon ordentlich runden Babybauch.

Zum Besuch einer Charity-Organisation in London erscheint Meghan in einem engen geblümten Kleid aus zartem Stoff. Ihren Babybauch will die Angetraute von Prinz Harry seit ihre Schwangerschaft offiziell ist, offensichtlich nicht verstecken. Erst vor zwei Monaten hat das britische Königshaus bekannt gegeben, dass das junge Paar im Frühjahr 2019 Nachwuchs erwartet. Inzwischen ist der Babybauch von Meghan schon deutlich gewachsen.