So geschickt versteckte Meghan ihre Schwangerschaft

Am Montag wurde bekannt, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan ein Kind erwarten. In den letzten Wochen versteckte die Herzogin von Sussex ihre neuen Rundungen geschickt unter ihrer Kleidung.

Die Baby-Gerüchte gab es schon länger. Auch Down Under wurde das Thema bereits diskutiert: “Verbirgt die Herzogin von Sussex ein königliches Geheimnis?”, orakelte der “Daily Telegraph” aus Sydney bereits im Vorfeld. Prinz Harry hatte die Gespräche schon vor der Hochzeit mit mehrdeutigen Bemerkungen befeuert: “Hoffentlich gründen wir in der nahen Zukunft eine Familie”, hatte er in einem BBC-Interview gesagt.