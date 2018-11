Herzogin Kate - kein Geld für neue Kleider?

Herzogin Kate zeigte sich in einem bereits 2012 getragenen Look.

Herzogin Kate legte bei den Tusk Awards in London einen atemberaubenden Auftritt hin. 2012 war sie allerdings schon mal in der Traumrobe der britischen Modedesignerin Jenny Packham zu sehen.

Auch Schuhe und Clutch hat Kate für ihren aktuellen Look wiederverwertet. Einzig die Ohrringe peppen ihr Outfit diesmal auf. Die Ohrringe stammen übrigens von keiner geringeren als der Queen persönlich.

Kate im recycelten Kleid an der Seite von Prinz William.

Dass Kate seit ihrem letzten Auftritt in dem Kleid mittlerweile drei Kinder zur Welt gebracht hat, ist bei diesen Bildern kaum zu glauben. Immer wieder sorgt die Herzogin mit ihrem schlanken Körper und ihren makellosen Looks für Aufsehen. Bereits fünf Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes waren an Kate keine Schwangerschaftskilos mehr zu sehen. Fotos kurz nach der Geburt lösten gar eine Kampagne von Müttern im Netz aus.