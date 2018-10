Fünf Monate nach der Geburt ist Kate schlanker denn je

Wie macht sie das nur? Kate Middleton ist aus der Babypause zurück und sorgt einmal mehr für Verwunderung. Die Herzogin wirkt ein halbes Jahr nach der Geburt ihres dritten Kindes schmaler denn je.

Erst im April brachte Herzogin Kate ihr drittes gemeinsames Kind mit Prinz William auf die Welt und sah bereits wenige Stunden nach der Geburt wieder bezaubernd aus. Mittlerweile ist die 36-Jährige aus ihrer Babypause zurück uns sorgt einmal mehr für Furore. Am Mittwoch eröffnete die Herzogin von Cambridge, die selbst Kunstgeschichte studiert hat, als königliche Schirmherrin in London ein Fotografiezentrum. Dabei kaum zu übersehen: ihre extrem schlanke Taille. In einem engangliegenden karierten Kleid setzte Kate ihre Figur gekonnt in Szene. Und die kann sich nach drei Kindern wirklich sehen lassen.