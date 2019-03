Herzlicher Empfang für Special Olympics Sportler

Vorarlbergs Special Olympics holten drei Goldene und elf weitere Medaillen

Götzis Vergangenen Samstag fand der große Empfang für die Vorarlberger Delegation in Götzis statt. Umrahmt von der Band Welcome und viel Applaus liefen die Athleten auf dem roten Teppich ein. Die Aktiven, Trainer und Betreuer sowie Delegationsleiter Heinrich Ohlsen wurden anschließende für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Mit der beeindruckenden Zahl von 52 Medaillen für die österreichische Delegation endeten die Special Olympics World Summer Games 2019 in Abu Dhabi. 13-mal Gold, 18-mal Silber und 21-Mal Bronze – so sieht die Statistik für das Team Österreich aus.

Es war ein imposantes Großereignis, Athleten aus 200 Nationen kamen nach Abu Dhabi, um gemeinsam in 24 Sportarten um Medaillen zu kämpfen. Sie alle haben gezeigt, dass Menschen mit Behinderungen imstande sind, sportliche Höchstleistungen abzurufen. „Cool waren nicht nur die Wettkämpfe, sondern auch die Fahrt mit einem Jeep durch die Wüste“, berichtet Michaela Klocker.

Die Weltspiele 2019 haben alle Nationen begeistert, es war das größte Fest im Zeichen der Inklusion, das jemals veranstaltet wurde. Der Slogan „Meet The Determined“, auf Deutsch „Triff die Entschlossenen, Zielstrebigen“, war absolut passend. Menschen mit Behinderungen haben einen starken Willen, stehen nicht irgendwo am Rande, sondern haben ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden.