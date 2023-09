Herzlauf: Nachmeldungen sind noch möglich

"Zeige Herz für herzkranke Kinder", so lautet die Einladung zum Herzlauf Vorarlberg am Samstag, dem 23. September in der Sparkasse Sportarena Bludenz in der Untersteinstraße.

Bei der Startnummernausgabe zum Herzlauf am Freitag sorgte Dieter Reis vom TRT Trail Running Team Vorarlberg musikalisch für fantastische Stimmung. Am Samstag werden die Startnummern von 10 Uhr bis eine halbe Stunde vor dem Start in der Sportarena ausgegeben. Nachmeldungen sind dort noch möglich. “Komm vorbei, zeig Herz und laufe mit! Wir freuen uns auf DICH … und DICH … und DICH”, so der Verein Herzkinder Österreich.