Herzerwärmende Lichtblicke in der Altacher Kirche

Schon traditionell fand kurz vor Weihnachten das Lichtblicke Konzert in der Pfarrkirche in Altach statt.

Altach. Unter dem Motto: „songs and more – ein Abend für Freunde“ fand am vergangenen Montag in der voll besetzten Pfarrkirche die diesjährige Lichtblicke-Veranstaltung statt.

Emotionale, tolle Stimmung in der Pfarrkirche

Dabei zählt diese Veranstaltung schon längst zu einem absoluten Highlight der Gemeinde Altach in der Vorweihnachtszeit und so waren auch in diesem Jahr die Plätze in der Pfarrkirche innert kürzester Zeit voll gefüllt. Geboten wurde dann wiederum ein breites musikalisches Spektrum mit vielen Highlights und die Mitwirkenden wie Martin Frontull, kurzfristig, Chor Joy, Riccardo di Francesco, Allrounders, André Vitek, Frank Westphal & friends, Julia Schweiger und der Cadillac Jazz Chor wurden dann ihrem qualitätvollen Ruf gerecht und brachten mit ihren wunderbaren Darbietungen im Zeichen von Pop, Gospel, Volks- und Weihnachtsliedern eine emotionale, tolle Stimmung in die Pfarrkirche.

Namhafter Betrag für gemeinnützige Zwecke