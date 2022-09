Herzerwärmende Freundschaft zwischen Husky und Obdachlosem

Husky Sora hat auf den Straßen von Paris einen neuen Freund gefunden: Der lebhafte Rüde und der obdachlose Bruno sind ein Herz und eine Seele.

all

all

self

self

Soras Herrchen Laurent Thibault, genannt Colzouti, dokumentiert die Freundschaft der beiden auf TikTok . Zum obigen Video, das 5,7 Millionen Aufrufe hat, schreibt er: "Und so ist das jeden Morgen. Sora sind Vorurteile egal, er kennt sie nicht. Die einzige Sache, die Sora weiß, ist, dass dieser junge Mann ihm jeden Morgen intensive Streicheleinheiten gibt."

Thibault beschreibt sich in seiner TikTok-Bio als ein gewöhnlicher Typ, der mit einem außergewöhnlichen Hund zusammenlebt. Über 147 000 Menschen folgen den beiden auf TikTok und verfolgen so auch die Geschichte rund um Sora und den 36-jährigen Bruno, der auf den Straßen von Paris lebt. Soras Herrchen hat sogar eine Spendenaktion für Bruno ins Leben gerufen, um ihm per Crowdfunding wieder auf die Beine zu helfen.