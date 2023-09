Herzenssprechstunden in Bregenz

Im Rahmen der Initiative herz.com lädt die PfarrCaritas gemeinsam mit Partner*innen zu den Herzenssprechstunde am Dienstag, 19. September, 17. Oktober und 21. November von 14.30 bis 17.30 Uhr im Pfarrsaal Mariahilf.

Im Frühling fanden die ersten Herzenssprechstunden in Mariahilf statt. Nun wird das Projekt im Herbst fortgesetzt. „Wir möchten den Teilnehmer*innen einen Raum bieten für wohltuende Begegnungen“, sagt Sandra Küng, die die Initiative herz.com in Bregenz Mariahilf koordiniert. „Im geschützten Rahmen können sie sich über ihre Anliegen und Herzensthemen austauschen. Dadurch können Freundschaften entstehen oder einfach nur gute Bekanntschaften“, so Sandra Küng. Begleitet werden die Gesprächsrunden von der der Moderatorin Maria Lang. Wenn verschiedene Lebensgeschichten aufeinandertreffen, entsteht eine Vernetzung, die unser Leben trägt und somit zu einer Herzenssache werden kann,“ so die Trainerin für Biographiearbeit. Und genau das kann auch eine Teilnehmerin, die im Frühjahr die Herzenssprechstunden besucht hat, bestätigen: „Die Treffen haben mir gutgetan, ich habe Kraft für den Alltag getankt.“ Nun freut sie sich schon auf die Fortsetzung.