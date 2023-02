Herzen flogen dem Wochenmarkt zu

Für die tapferen Marktkaufleute gab es am Valentinstag ein herzliches Dankeschön

FELDKIRCH Das Wetter weckte noch keine Frühlingsgefühle, aber dennoch konnten sich die Wochenmarktverkäufer am Valentinstag in der Marktgasse über eine Anerkennung freuen, die das Herz erwärmt. Im Winter wie im Sommer stehen die Marktkaufleute bei allen Temperaturen ihre frische Ware an den Wochenmarkttagen in der Marktgasse aus. Grund genug, sich diesen fleißigen Händen einmal mit Herzen und Blumen zuzuwenden.