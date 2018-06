Herrlicher Panoramablick und Wohlgefühl: Jetzt gewinnen!

Die Sommertüre ist weit offen. Genau die richtige Zeit um ein paar Tage zu entspannen und zu genießen. Ein Geheimtipp dafür ist das Wellnesshotel Linde in Sulzberg. Jetzt Wellnessaufenthalt gewinnen!

In Sulzberg gibt es eine Vielzahl an Wandermöglichkeiten. Zumeist sind es Höhenwanderwege mit Aussicht über das Tal auf die Bergwelt. Auch Golfer sind hier genau richtig. Der 18-Loch Golfpark Bregenzerwald ist nur zehn Autominuten vom Hotel entfernt. Er zählt zu den schönsten im ganzen Bodenseeraum.

Ein weiterer Höhepunkt des Wellnesshotels Linde ist die exzellente Küche. Die liebevoll zubereiteten Speisen sind eine wahre Gaumenfreude. Der langjährige Küchenchef legt Wert auf gesunde, natürliche Produkte aus der Region. Eine Einstellung, die er mit viel Hingabe umsetzt – und das schmeckt köstlich. Die Verwöhnpension startet am Morgen mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Die Milch kommt vom benachbarten Bauern. Am Mittag/Nachmittag gibt es ein feines Buffet und abends das Genießermenü mit Salatbuffet.

Gewinne mit der richtigen Antwort und etwas Glück einen kurzen Wellnessurlaub im Wellnesshotel Linde**** in Sulzberg (2 Nächte für 2 Erwachsene inkl. Verwöhnpension und uneingeschränktem Zutritt in das lichtdurchflutete Wellnessbad mit Panoramablick sowie in die moderne Saunawelt mit Whirlpool im Garten). Sollte das unten stehende Teilnahmeformular nicht angezeigt werden, bitte HIER klicken, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können.