Herrenriedhalle wird erÃ¶ffnet

Die fertig sanierte Sporthalle im Herrenried wird am Wochenende offiziell eröffnet.

Hohenems . Die Sportanlage im Herrenried wurde in den vergangenen Monaten umfangreich saniert und auf zeitgemäßen Stand gebracht. Mit einer kleinen Feier und dem Meisterschaftsspiel des Handballclub Hohenems gegen Vöhringen wird die Halle am kommenden Sonntag offiziell eröffnet.

„Die Sporthalle im Herrenried ist eine wichtige Einrichtung für den Hohenemser Hallensport, genauso wie für den Schulbetrieb“, betont auch Bürgermeister Dieter Egger die Wichtigkeit der Halle. Diese wurde in den letzten Monaten um rund 1,44 Millionen Euro umfangreich saniert. So erhielt die Halle neben einer neuen Hallendecke inklusive Beleuchtung auch einen neuen Sportbodenbelag. Darüber hinaus investierte die Stadt in eine neue Warmwasseraufbereitungsanlage für die Duschräume und auch Sicherheitstechnisch ist die Sportanlage wieder auf dem neuesten Stand.