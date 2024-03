Herrengasse wird für rund drei Wochen gesperrt

Bludenz. Drei Wochen lang muss die Kreuzung für den motorisierten Verkehr gesperrt werden.

Parallel dazu werden auch Reparaturarbeiten an den Dehnfugen in der Herrengasse durchgeführt. Somit ist die Herrengasse vom „Oberen Tor“ inklusive der Kreuzung Herrengasse/Untersteinstraße nicht befahrbar. Einzig Fußgänger*innen und Radfahrer*innen können den kombinierten Geh- Radweg entlang der Herrengasse nutzen. „Diese Arbeiten werden bewusst zeitgleich ausgeführt, so können diese nicht aufschiebbaren Arbeiten mit einer Straßensperre über die Bühne gebracht werden. Wir versuchen so die Beeinträchtigungen für die Anrainer*inne und Geschäftsinhaber*innen möglichste kurz zu halten. Ganz lassen sich die Straßensperren aber nicht vermeiden“, bittet Bürgermeister Simon Tschann die Betroffenen um Verständnis.