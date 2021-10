„Herr Wallner: Eskalieren Sie bei der clubnight?“

Vorarlbergs Landeshauptmann über die „clubnight Vorarlberg“, Impfquoten und welche Lokale er als junger Student besucht hat.

Markus Wallner: Selbstverständlich. Hauptsächlich natürlich während der Studienzeit in Innsbruck. Unsere Lieblingslocation war damals das „Filou“. Dort war ich Stammgast (lacht). In Vorarlberg hatten wir natürlich auch gute Zeiten – vor allem im „Sender“.

Markus Wallner: Mittlerweile weiß ich auch, was in diesem Zusammenhang mit „Eskalieren“ gemeint ist. Ich habe ja junge MitarbeiterInnen im Büro. Es ist positiv konnotiert und bedeutet ja soviel wie Spaß haben oder abfeiern. Bei mir wird es etwas gesitteter zugehen, die totale Eskalation werde ich vermeiden (lacht). Es ist gut möglich, dass ich dabei bin. Ob ich alle Clubs schaffe, weiß ich allerdings nicht (lacht).

Markus Wallner: Es gibt Überlegungen. Natürlich hängt es mit der Frage zusammen, wie wir die Impfquote steigern können. Aktuell liegen wir bei einer Quote von knapp über 60 Prozent. An sich kein schlechter Wert, aber zu wenig, um sagen zu können, dass die Pandemie beendet wäre. Es gibt zudem starke Altersunterschiede. Bei den Jüngeren ist die Impfquote geringer, als bei den Älteren. Wir haben ein eigenes Impfteam, das auch darüber nachdenkt, wie wir weitere Anreize schaffen können. Es braucht die Mithilfe der jüngeren Generation, wenn wir die Pandemie besiegen wollen.

Markus Wallner: Vergleiche sind immer schwierig. Die hohe Impfrate ist allerdings beeindruckend, übrigens mittlerweile auch in Italien. Man sieht am Beispiel Dänemark, dass die Impfung aus der Pandemie herausführt. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Die Botschaft ist: Wir haben es selbst in der Hand. Jeder kann durch die Impfung seinen Beitrag leisten. Auch bei uns fehlt nicht mehr viel. Wenn wir zehn Prozent mehr Geimpfte hätten und die Genesenen dazu zählen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg und in der Pandemiebekämpfung wahrscheinlich durch. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht zeigt Dänemark, dass eine entsprechende Durchimpfungsrate positive Auswirkungen auf den Markt hat.