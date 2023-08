"Herpes an der Scheide" nach Auftritt bei Markus Lanz

Kurios: Die kontroversielle deutsche Politikwissenschafterin Ulrike Guérot hat mit dieser Aussage aufhorchen lassen.

Universitätsprofessorin und Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot hat in einem kürzlich geführten Interview mit dem Youtube-Format "Petra Führich Talks"* über ihre Erfahrungen und die gesundheitlichen Folgen ihres Auftritts in der Talkshow von Markus Lanz vor etwa einem Jahr gesprochen. Sie ist überzeugt, dass der "brutale" Umgang mit ihr während der Sendung der Auslöser für ihren Intimherpes war.

Symptom der "männlichen Brutalität"

Zur Vorgeschichte: Am 2. Juni 2022 war Guérot als Expertin in der Sendung eingeladen, um ihre Meinung zur damals noch jungen Ukraine-Krise zu äußern. Sie kritisierte die Bundespolitik für ihren Umgang mit dem Konflikt. Nach der Sendung litt sie unter einem "absoluten Hautausschlag". Auf Nachfrage von Petra Führich erklärte Guérot: „Ich bin aus dieser Sendung raus und hatte tatsächlich einen Herpes an der Scheide.“ Sie sieht darin ein Symptom der "männlichen Brutalität", unter der sie während der Sendung gelitten habe. „Und ich bin am nächsten Tag zu einer Gynäkologin, die mir gesagt hat, so etwas hätte sie noch nie gesehen. Und die hat das fotografiert fürs Lehrbuch. Nur mal, um zu sagen: Man geht da nicht unbeschadet raus.“