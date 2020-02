Heron baut Firmenstammsitz in Dornbirn massiv aus

Das Unternehmen errichtet einen unmittelbar angrenzenden Erweiterungsbau mit einer Nutzfläche von 10.000 Quadratmeter. Investiert werden rund 25 Millionen Euro.

Die Firmengruppe Heron steht vor einer millionenschweren Erweiterung ihres Hauptsitzes im Dornbirner Industriegebiet Pfeller. So beabsichtigt die Heron Innovations Factory GmbH die Errichtung eines unmittelbar in Richtung Osten angrenzenden Gebäudes mit vier Geschossebenen und einer Nutzfläche von rund 10.000 Quadratmeter. Wie Heron-Kommunikationsleiter Reinhard Kogler im wpa-Gespräch erklärte, würden derzeit die Behördenverfahren laufen. Danach könnte bestenfalls im Juni 2020 mit den Arbeiten für den Rohbau begonnen werden. Die Fertigstellung sei für den Herbst 2021 vorgesehen.

Kooperation mit Startups

Konkret bestehe das geplante Gebäude aus einer Tiefgarage mit rund 100 Stellplätzen und drei Obergeschossen. Im Erdgeschoss seien die komplette CNC-Technik, das CNC-Büro und das automatische Kleinteilelager (AKL) sowie die Lehrwerkstätte geplant. Dazu kämen Montageflächen. Außerdem finde hier die Anbindung an die bestehende Logistikhalle statt. Im ersten Obergeschoss sollen Büroarbeitsplätze für rund 120 Mitarbeiter entstehen. Zudem gebe es vier Besprechungsräume, ein Innovationslabor, Montageflächen sowie eine Caféteria. Ergänzt werde die Ausstattung um rund 200 Quadratmeter Co-Working-Space. Hier wolle man sich unter anderem auf die Zusammenarbeit mit innovativen Startups konzentrieren, sagte Kogler. Ein Beispiel dafür sei die Firma BoehlerBrothers, an der Heron beteiligt ist.

Eigene Messetrainings im obersten Geschoss

25 Millionen Euro schwere Investition

"Schlussendlich bietet der Erweiterungsbau Platz für rund 200 Personen, wobei zwei Drittel der Kapazitäten auf Büros und ein Drittel auf die Fertigung entfallen", so Kogler. Da man im Gebäudebestand derzeit an die Grenzen stoße, werde ein Teil der Belegschaft in den Neubau übersiedeln. Das gesamte Investitionsvolumen beziffert das Unternehmen mit rund 25 Millionen Euro. Das Grundstück für den mehr als 100 Meter langen, 38 Meter breiten und fast 20 Meter hohen Erweiterungsbau befindet sich im Eigentum von Heron.