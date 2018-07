Hermann-Hesse-Haus

Der Dichter und Literatur-Nobelpreisträger Hermann Hesse hat in seinem Leben ein einziges Haus gebaut: Es steht in Gaienhofen (D) am Bodensee und kann nach Voranmeldung besichtigt werden.

90 lange Jahre war das Haus für die Öffentlichkeit mehr oder weniger verschlossen. Seit November 2004 ist die denkmalgerechte Sanierung des Hauses abgeschlossen: Vieles war erhalten, vieles konnte rekonstruiert werden – und so atmen die Räume wieder den Geist der Familie Hesse.