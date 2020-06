Herkules Aufgabe Sanierung Volksschule Markt bleibt auf Schiene

Aber Verzögerungen durch Corona – Kürung des Siegerprojekts erst 2021

Götzis. „Bildung in Bewegung“ lautet der Titel eines Strategiepapiers der Marktgemeinde Götzis aus dem September 2015. Neben der Analyse der damaligen Ausgangslage, die Ziele des Prozesses und diversen kurzfristigen Maßnahmen, werden dann auch generelle Empfehlungen sowie Konzepte und Umsetzungsszenarien definiert. Bereits vor fünf Jahren als zentraler Punkt skizziert war dabei der Sanierungs – bzw. Renovierungsbedarf der im Ortszentrum gelegenen Volksschule Markt. Konkret geht es um allgemeine Erweiterungsmöglichkeiten, die fehlenden Gruppenräume und um die Kapazitätserhöhung in Sachen Ganztagesbetreuung. In den vergangenen Jahren wurden – bewusst mit weniger Geschwindigkeit, dafür aber umso mehr mit Präzision – diese verschiedenen Punkte nochmals genau analysiert. An erster Stelle stand ein Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung der auch von allen Fraktionen einhellig mitgetragen wurde. In Workshops und Exkursionen wurde in Folge die Lage an vergleichbaren Schulstandorten geprüft, eine Arbeitsgruppe bestehend aus Direktor, Lehrer, Eltern und Politik hat ein pädagogisches Grundkonzept ebenso erstellt wie ein sogenanntes Raumfunktionsbuch. Darin geht es um die Funktionen des künftigen Raumangebots und mögliche Wechselwirkungen untereinander. Man geht dieses wichtige Projekt als äußerst behutsam an und will nichts dem Zufall überlassen.