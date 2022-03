Hereinspaziert in die Rheintalische Musikschule

Am Tag der offenen Tür kann sich am 2. April 2022 Groß und Klein über das riesige Angebot informieren.

Lustenau, Höchst Ob im Hauptgebäude an der Maria-Theresien-Straße, im Jazzseminar in der Bildgasse oder in der Alten Schule in Höchst: Am Samstag, 2. April 2022, stehen die Türen der Musikschule offen. Die unzähligen Möglichkeiten, sich musikalisch zu bilden, werden allen Interessierten vorgestellt und es ist die beste Gelegenheit, sowohl die einzelnen Instrumente als auch die dafür zuständigen Lehrpersonen näher kennenzulernen. Aber nicht nur das Spiel auf einem Instrument kann bei der Rheintalischen Musikschule erlernt werden, sondern es gibt auch die Unterrichtsfächer Gesang und Tanz (Breakdance, Hiphop, Modern Jazz, Movers, Kreativer Tanz, Tanzatelier und TanzLust für Erwachsene) und sogar die Möglichkeit, in die Grundlagen des Dirigierens hineinzuschnuppern.