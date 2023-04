Hereinspaziert in die Musikschule

Am kommenden Samstag, 22. April 2023 ab 9:00 Uhr lockt die Rheintalische Musikschule zum Tag der offenen Tür.

Lustenau, Höchst Es darf wieder geschnuppert, ausprobiert und angefasst werden: Die Türen der Rheintalischen Musikschule, des Jazzseminars und der Alten Schule in Höchst sind an diesem Tag geöffnet. Alle Interessierten an Instrumental- oder Gesangsunterricht und Tanz können sich an den drei Standorten über das reichhaltige Lehrangebot und die Unterrichtsmethoden an der Schule informieren. Es gibt jede Menge Instrumente zum Anschauen und Ausprobieren sowie Tanz und Gesang zum Mitmachen. Im Hauptgebäude gibt es außerdem Erfrischungen im Musikcafé.