Feuerwehreinsatz in Bregenz Vorkloster

Die Bregenzer Feuerwehr musste in der Nacht auf Mittwoch im Bregenzer Vorkloster ausrücken. In einer Wohnung in der Michael-Gaismayr-Straße kam es zur Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte vor Ort feststellen, dass diese durch vergessene Fischstäbchen im Backrohr verursacht wurde.