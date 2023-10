Herbstübung der Kobler Ortsfeuerwehr

Bei der Abschlussübung am 14. Oktober wurde der Bevölkerung, dem Abschnittskommandanten und dem Bürgermeister eindrücklich die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und der Feuerwehrjugend demonstriert.

Die Nachwuchsfeuerwehler löschten zu Beginn der Übung beim Feuerwehrhaus einen Flüssigkeitsbrand mit dem Schaumrohr und stellten so ihre Schnelligkeit und ihr Können unter Beweis. Kommandant Philipp Bolter und sein Vize Dieter Sandholzer demonstrierten die Brandentwicklung sowie die Selbstentzündung einer Chouch (ab 120 Grad) in einer Wohnung anhand eines Models. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit eines Rauchmelders in jedem Raum.

Nach einer angenommenen Kollision eines Motorrads mit einem Auto musste der Motoradlenker unter einem Traktor geborgen werden. Mit Atemschutz wurde am Unfallort erfolgreich ein Brandausbruch am Fahrzeug bekämpft, eine eingeklemmte Person wurde in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz mittels Rettungsschere aus dem PKW befreit. In kürzester Zeit konnten die Unfallopfer gerettet und medizinisch versorgt werden. „Ich möchte mich herzlich bei meiner Mannschaft für die ganzjährige Einsatzbereitschaft und die eindrucksvolle Absolvierung der heurigen Abschlussübung bedanken. Ein herzlicher Dank gilt auch den zahlreichen Besuchern für ihr Erscheinen“ so der Kommandant.