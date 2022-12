Herbstrunden im Sportkegeln beendet

Dornbirns Sportkeglerinnen und -kegler ziehen positive Bilanz.

Dornbirn. Mit dem letzten Spiel von SKC Koblach und einem 6:2-Sieg gegen Schneegattern wurden am 17. Dezember die Herbstrunden der Mannschaftsmeisterschaft im Sportkegeln beendet. In der Superliga liegen die Damen des SKC EHG-Dornbirn nun in der Tabelle mit zehn Punkten auf dem fünften Platz. In der Bundesliga West der Herren belegt der SKC EHG-Dornbirn den siebten Platz vor dem SKC Koblach und den Sportkeglern aus Bludenz, die auf dem elften Rang überwintern.

In der Vorarlberger Damenliga führt ESV Bregenz/Wolfurt mit 14 Punkten die Tabelle an, während in der Landesliga Herren der SKC EHG-Dornbirn 2 ebenfalls mit 14 Punkten ganz vorne liegt.