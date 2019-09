Herbstputz an der Dornbirner Ach

Engagierte Bürger sagten dem Müll beim „River Clean Up“ den Kampf an.

Eine Handvoll Leute, darunter Pensionisten sowie Eltern mit Kindern traf sich am Freitag beim Alpenvereinshaus Dornbirn neben der Karrenseilbahn Talstation zur gemeinsamen Müllsammelaktion. Ausgestattet mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken sammelten die Freiwilligen an der Furt, im Bereich des Conrad Sohm, beim Gütle und der Eisenbahnbrücke das auf, was andere in den Sommermonaten achtlos weggeworfen oder einfach liegengelassen haben. „Ich habe zufällig in der Heimat von der Aktion gelesen und es hat mich interessiert. Ich hasse es, wenn jemand Müll wegschmeißt. Ich finde es sinnvoll, wenn solche Aktionen organisiert werden und man dabei spontan mitmachen kann“, meinte Günter Grabher, 62 Jahre, aus Dornbirn. Ihm, so wie vielen anderen, liegt eine saubere Umwelt am Herzen.