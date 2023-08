Herbstprogramm für das Freudenhaus ist komplett

Das Freudenhaus und der Verein Caravan bieten wieder ein abwechslungsreiches Herbstprogramm.

Lustenau. Die Sommerpause im Lustenauer Freudenhaus neigt sich langsam dem Ende zu und die Gastgeber Roman Zöhrer und Lisa-Marie Berkmann sind bereits in Vorfreude auf ein abwechslungsreiches Programm, das diesen Herbst ansteht. „Das langersehnte Herbstprogramm ist nun komplett und unsere Besucher dürfen sich wieder auf ein kulturelles Abenteuer voller Spannung und Begeisterung freuen“, erklärt Zöhrer. Diesmal präsentiert das Team von Caravan – mobile Kulturprojekte eine vielseitige Palette an Veranstaltungen – von zeitgenössischem Circus und Tanz über Lesungen, Vorträge, Märkten bis hin zu hochkarätigem Kabarett und besonderen Konzerten.

Die zweite Jahreshälfte startet mit einer Lesung mit dem vielfach ausgezeichneten österreichischen Schauspieler Fritz Karl, der zu seinem „Tango de Salón“ mit Erzählungen über die Ehe, Liebe und andere Missverständnisse am Donnerstag, 14. September lädt. Am Freitag, 22. September steht dann mit „Wir Kinder VORarlbergs!“ (eine Kooperation des Vorarlberger Kinderdorfes mit Caravan) ein besonderer Perspektivabend, der zum inspirierenden Austausch im Freudenhaus lädt, an.