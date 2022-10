Herbstprogramm des Eltern-Kind-Café in Bludenz

Bludenz. Einen kleinen Alltagsurlaub für Eltern bereitet das beliebte Eltern-Kind-Café im Café Zäwas.

Zweimal im Monat treffen sich Eltern und ihre Kinder in der Kirchgasse 8, um sich bei einem gemütlichen Frühstück auszutauschen. Der Elterntreff startet am Mittwoch, 5. Oktober, und findet jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Zwei spannende Vorträge werden dieses Jahr zusätzlich angeboten.

Elternsein ist ein großes Abenteuer. Sich der Verantwortung für Kinder zu stellen, diese zu begleiten, Schlafentzug auszuhalten oder die eigenen Bedürfnisse hintenanzustellen sind Themen, über die sich Eltern gerne austauschen. Alles dreht sich um die Kleinen, die dann plötzlich mit all ihrer Willenskraft, die gesunde Jause, die witterungsangepasste Kleidung oder die Begrüßung der hingebungsvollen Großeltern verweigern. Zu erzählen gibt es einiges.

Das Eltern-Kind-Café bietet Raum und eine gemütliche Atmosphäre, damit die Eltern Erfahrungen austauschen können. Die Kinder können sich in dieser Zeit in der Spielecke austoben. Kaffee und Frühstück werden von der Stadt Bludenz kostenlos zur Verfügung gestellt. Jeden Monat wartet ein spannender Vortrag zu den verschiedensten Familienthemen. Danach kann in gemütlicher Runde das Thema noch vertieft werden.