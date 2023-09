Herbstmesse: Was für Besucher nicht fehlen darf

Messehennele, Stimmung und Co.: VOL.AT hat nachgefragt, was Vorarlberger an der Herbstmesse schätzen und lieben.

Jedes Jahr lockt die Herbstmesse in Dornbirn zahlreiche Besucher an, und in diesem Jahr feiert sie ihr 75-jähriges Jubiläum. VOL.AT hat nachgefragt: "Was darf bei euch auf der Herbstmesse nicht fehlen?"

Besonders für Dornbirner gehört der Messebesuch zum guten Ton. Die Stimmung am Messequartier war gut. Aus ganz Vorarlberg und der Umgebung kamen Besucher nach Dornbirn, um bei sonnigen Temperaturen über das Gelände zu schlendern und Stände, Modeschau und auch die diesmalige Sonderschau "Der Wald ruft" anzuschauen. Im Video erklären Vorarlberger, was bei ihnen neben Krautspätzle, Messehennele und Bier beim Messebesuch nicht fehlen darf.

Besuchen Sie die Herbstmesse?

