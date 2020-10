Herbstlicher Genuss

Der Obst- und Gartenbauverein lud zum kulinarischen Kurs ins Kulturhaus.

Dornbirn „Die Fülle des Herbstes genießen“ – bereits die Einladung zum Kurs des OGV Dornbirn klang vielversprechend. Und so fand sich eine kleine, feine Runde am vergangenen Donnerstag im Dornbirner Kulturhaus ein, um sich quasi durch die Vielfalt der herbstlichen Küche zu schlemmen und Kursleiterin Ingrid Benedikt beim Zubereiten über die Schulter zu blicken.

Schon beim Eintritt in das Kulturhaus wurden die Teilnehmer – trotz Maske – vom Duft von Rosmarin, Basilikum und Thymian begrüßt und staunten was die Natur und der Garten derzeit noch alles zum Ernten hergibt: Schildampfer, Estragon, Majoran, Französischer Estragon, Knoblauchrauke, Rukola, Schnittknoblauch, Kapuzinerkresse etc. Verarbeitet wurde das wertvolle „Grünzeug“ zu Kräuterbutter, Kräutertopfen und als „Klatschbrot“ und sorgte gleich für einen besonders schmackhaften Auftakt beim Kursabend. Die Besucher lernten außerdem wie man aus getrockneten Tomaten, Basilikum, Walnüssen und Rukola einen feinen Aufstrich herstellt und wie herrlich Frischkäse mit selbstgemachtem Pesto schmeckt.