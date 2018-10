Herbstliche Klangwolke

Musikverein Altenstadt traf auf Thomas Gansch und Zoltan Kiss

Feldkirch. Das der 1862 gegründete Musikverein Altenstadt nicht nur eine alltägliche Blasmusikgruppe ist beweisen nicht nur die zahlreichen Auszeichnungen für die Musiker rund um Kapellmeister Markus Lins, sie beeindrucken und überraschen Fans sowie vor allem eher zufällige Zuhörer auch gerne mit ihrer Mischung und Tradition. Wohl weniger bekannt ist das Gerücht, dass die endgültige Auswahl und Reihenfolge der Stücke des großen Herbstkonzerts, erst tags zuvor zu späterer Stunde in einem Feldkircher Lokal getroffen wurde. Eine leicht ironische Frage sei an dieser Stelle erlaubt: Gehört diese Spontanität bei den Altenstädter Musikern dazu und was bieten sie dem Publikum erst bei früherer Vorbereitung?