Herbstliche Feiglinge in pikantem Mantel

VN-Heimat Kinderseite: FeigenDie schnellen Muffins setzen Feigen kulinarisch in Szene.

Kinderseite (cth) Feigen sind nicht nur die ersten Früchte, die in der Bibel erwähnt werden, sie sind auch heute noch „in aller Munde“ und lassen sich vor allem in der Küche äußerst vielseitig verwenden. Der Feigenbaum stammt ursprünglich aus Südwestasien. Die größten Ernten werden in der Türkei und Griechenland verzeichnet, aber auch bei uns in Österreich wachsen Feigenbäume in zahlreichen Gärten.